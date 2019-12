Questo quanto scrive Michele Criscitiello sul suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:

“A Firenze un altro mezzo disastro ma almeno c’è la giustificazione di essere dei neofiti nel mondo del calcio. Qui c’è una proprietà ma il grande errore è stato confermare un allenatore già delegittimato al termine della scorsa stagione. Nulla contro Vincenzo Montella, uomo simpatico e intelligente. Purtroppo i numeri lo condannano e la sua carriera inizia ad avere troppe brusche interruzioni. Non si sarebbe dovuto confermare un mister che, quasi, avrebbe portato la squadra in serie B. L’arrivo di Daniele Pradè è stato il miglior atterraggio possibile per l’aeroplanino, ma anche l’operato del Direttore inizia a diventare indifendibile. Pradè è uomo di calcio e si sarebbe dovuto accorgere prima che il cambio andava fatto quando i tempi erano giusti. Aveva in pugno Gattuso. Ha aspettato troppo e adesso dovrà accontentarsi. Questo, Commisso e Barone non glielo perdonano perché loro avevano bloccato Gattuso da settembre ma per stare dietro a Montella hanno perso il treno giusto. Questa stagione sta deprezzando il valore di molti calciatori importanti, su tutti Chiesa, ma soprattutto non stanno rendendo i calciatori arrivati in estate. Stagione finita già a dicembre e nessuna velleità per il prosieguo del campionato.”