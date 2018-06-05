Criscitiello: "La Fiorentina ha fissato il prezzo per la vendita di Chiesa, si parte da 60 milioni"
Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, giornalista esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione di Sporitalia "Calcio e Mercato" la Fiorentina avrebbe messo sul mercato Federico C...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 00:29
Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, giornalista esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione di Sporitalia "Calcio e Mercato" la Fiorentina avrebbe messo sul mercato Federico Chiesa. Queste le parole del giornalista: "La Fiorentina ha fissato il prezzo per la vendita di Chiesa, si parte da 60 milioni di euro"