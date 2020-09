Criscitiello: “Il West Ham domani offrirà alla Fiorentina 32 milioni di euro per Milenkovic”

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello in diretta a Sportitalia, il West Ham domani offrirà alla Fiorentina 32 milioni di euro per Nikola Milenkovic, difensore classe 97 viola. Ricordiamo che per Commisso Milenkovic resta incedibile, solo in caso di offerta irrinunciabile verrà presa in considerazione l’ipotesi di una cessione.

LEGGI ANCHE, CHIESA ALLA JUVENTUS E CALLEJON ALLA FIORENTINA. SEMPRE PIU VICINI. I DETTAGLI