Pedullà, Chiesa alla Juventus e Callejon alla Fiorentina, sempre più vicini. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia si è sbloccata la trattativa di Federico Chiesa alla Juventus. La società bianconera ha dato il via libera all’operazione perché sicura di riuscire in qualche modo a liberarsi di alcuni esuberi tra cui Douglas Costa, Rugani e Khedira. Per questo motivo la Fiorentina avrebbe così bloccato Jose Maria Callejon, 33 anni, esterno destro, svincolato dal Napoli e quindi che arriverebbe a Firenze a parametro zero.

