Cresce la sfiducia di Commisso in Montella. Gattuso in pole per sostituirlo

Cresce in Commisso la sfiducia nei confronti di Vincenzo Montella, le due partite fondamentali saranno quelle contro l'Inter e la Roma dove il patron viola deciderà il da farsi. Secondo quanto scrive...

Cresce in Commisso la sfiducia nei confronti di Vincenzo Montella, le due partite fondamentali saranno quelle contro l'Inter e la Roma dove il patron viola deciderà il da farsi. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport c'è Gennaro Gattuso in pole per sostituire l'allenatore viola. Commisso come ha ribadito anche al mister non è favorevole ad un esonero a campionato in corsa ma se la striscia di ko si dovesse allungare dovrà cambiare immediatamente rotta.