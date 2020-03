Gentile Procuratore,

sono un tifoso laziale (è forse una colpa?) che spera di vincere lo scudetto meritatamente sul campo come stiamo facendo fino ad oggi. Eppure, leggendo su internet qua e là, apprendo con sgomento che la Juventus potrebbe vincere il campionato qualora quest’ultimo venisse anticipatamente interrotto. E’ vera questa cosa? Angelo

Gent.mo Angelo,

il campionato di serie A si è svolto regolarmente fino alla 24° giornata con la Juventus in testa alla classifica; ed ecco che molti iniziano a mormorare che lo scudetto potrebbe essere assegnato ai bianconeri qualora il campionato venisse definitivamente annullato a causa dell’emergenza coronavirus. Se così fosse, la sua Lazio finirebbe il campionato al secondo posto in classifica con l’Inter al terzo, mentre nelle retrovie Brescia, Spal e Genoa sarebbero destinate alla retrocessione diretta.

Si tratterebbe di uno scenario inverosimile – e soprattutto non regolamentato – alla luce anche della considerazione che dopo la 24esima giornata sono state disputate altre partite (la Lazio, ad esempio, ne ha vinte ben due di seguito!).

La situazione che si è venuta a creare non trova una soluzione normativa né nei regolamenti FIGC né in quelli del CONI e, pertanto, in una tale situazione occorrerebbe affidarsi a soluzioni e misure eccezionali con commissioni ad hoc che dovrebbero anche cercare di contemperare gli interessi delle squadre italiane impegnate non solo in campionato ma anche nelle competizioni internazionali.

Al momento ritengo, comunque, che si stia facendo tutto il possibile per salvaguardare la regolarità di questo campionato intanto con l’adozione di una misura eccezionale (mai vista fino ad ora) consistente nel far disputare tutte le partite a porte chiuse fino al 3 aprile; cosa ci riserverà il futuro non possiamo saperlo, ma non mancheranno certamente eventuali ulteriori provvedimenti (speriamo non necessari!) finalizzati ad assegnare lo scudetto a chi realmente lo avrà conquistato sul campo.

