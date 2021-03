Corvino: “Vlahovic e Castrovilli grazie a me alla Fiorentina, ho portato campioni. Vidal rimpianto”

Il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a Telerama tv, queste le sue parole sulla squadra viola:

“A Firenze ho lanciato tanti giovani importanti, Jovetic e Nastasic, giocatori che poi sono stati venduti a cifre importanti. Nella squadra di adesso ci sono Vlahovic e Castrovilli. I primi anni alla Fiorentina sono stati molto importanti, abbiamo raggiunto per quattro volte di seguito il quarto posto andando in Champions League, in quelle annate si perdeva 4/5 volte all’anno. Ho fatto giocare campioni in viola, come Mutu, Frey, Toni ma anche Vidal era praticamente nostro, venne alle 7 del mattina a casa mia e poi saltò tutto, resta un mio grande rimpianto. Uno delle mie più grandi soddisfazioni è stata quella di prendere Osvaldo, arrivò tra lo scetticismo generale e poi un suo gol ci fece andare in Champions League l’ultima giornata di campionato contro il Torino” conclude Corvino.

