Corvino si prende i meriti: "Vlahovic l'ho portato io a Firenze. Mi è bastato poco per capire che fosse un talento"

In una giornata completamente triste per Firenze, Dusan Vlahovic è l'unica nota positiva che può in parte rincuorare i tifosi viola. A tal proposito il Corriere dello Sport-Stadio ha contattato l'ex r...

In una giornata completamente triste per Firenze, Dusan Vlahovic è l'unica nota positiva che può in parte rincuorare i tifosi viola. A tal proposito il Corriere dello Sport-Stadio ha contattato l'ex responsabile dell'area tecnica della Fiorentina Pantaleo Corvino. Ecco le sue brevi dichiarazioni:

“Vlahovic l’ho portato due anni fa insieme a Milenkovic. Mi è bastato poco per capire che fosse un talento. Del resto se segui i campionati i giocatori ci sono, io mi sono sempre attenuto a questa regola”.