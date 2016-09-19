Corvino: "Rigore per la Roma? Quello è giallo per simulazione, Dzeko cade troppo spesso in area"

Sì è visto contro la Sampdoria che Dzeko si butta. Ho parlato con Gonzalo per il rinnovo...

Nel corso di una manifestazione fiorentina ha parlato Pantaleo Corvino queste le sue parole: "La partita contro la Roma è stata una partita molto tattica, la nostra voglia di vittoria si è palesata quando Sousa ha inserito Babacar, dimostrando che per vincere avremmo anche rischiato qualcosa. Rigore su Dzeko? Mi stanno infastidendo questo cose, il bosniaco cade spesso in area, per me quella è simulazione e anche giallo. Dzeko si butta spesso e si è visto contro la Sampdoria. Ora state vedendo Sanchez ma tutti i nuovi acquisti dimostreranno il loro valore. Ho paura dell'Udinese perché arriva dopo tante partite, ma siamo pronti per fare tre competizioni. Gonzalo? Ho parlato con il ragazzo ed è tutto ok, quando fra un mese arriverà il suo procuratore ci metteremo d'accordo"