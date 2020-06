Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Pantaleo Corvino, dirigente sportivo ex Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Milenkovic e Pezzella al Napoli? Sono figli del mio secondo ciclo a Firenze, dove si puntava sulla presenza di giocatori d’esperienza coadiuvati da giovani prospetti. Entrambi i calciatori hanno molto mercato, per Milenkovic abbiamo rifiutato una grande offerta da un top club inglese, quindi non mi meraviglierei se il Napoli fosse interessato a loro”.

Castrovilli: “È un giovane prospetto, il suo acquisto è stato un investimento a lungo termine. Ci è costato un milione più il 50% di Petriccione, potrà fare molto bene in futuro”.

Vucinic: “È un ragazzo che insieme ad altri 4 mi fu segnalato da un amico. Siccome era una fonte molto attendibile seguii il suo consiglio e mi recai immediatamente in Sargena. Quando andai a vedere Vucinic mi destò molto interesse nonostante non avesse offerto un’ottima prestazione. Il suo valore all’epoca era di 800 milioni una cifra importante per le casse del Lecce, pertanto prima di investire tale somma, lo volli rivedere in una nuova amichevole. Alla fine ho deciso di correre il rischio e lo portai a Lecce, poi il resto è storia”.