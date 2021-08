Corvino: “Per prendere Vlahovic sfidai dinamiche prima squadra. Pagai alla cieca un anno prima”

Pantaleo Corvino. dt del Lecce, ha così parlato di Dusan Vlahovic, da lui portato alla Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport: “Mi ricordo che sfidai le dinamiche della prima squadra prendendo un ragazzo straniero che occupava una casella per gli extracomunitari. Lo feci perché ero convinto delle sue potenzialità. Vederle oggi trasformate in qualità mi dà grande emozione. Quando lo presi mi ricordo che tanti lo volevano. Dovetti pagare con un anno di anticipo andando anche alla cieca. Gli ultimi giorni di mercato li ho sempre lasciati più per le uscite che per le entrate”. Lo riporta TMW

