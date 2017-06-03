Corvino ha parlato a Bernardeschi, promesse di arrivare al top con Chiesa e Babacar

Lo riporta il Corriere dello Sport. Sul tavolo anche la fascia da capitano per il numero dieci cresciuto nella Fiorentina

Per Bernardeschi è meglio siglare un patto che leghi lui e la Fiorentina per cinque anni o dirsi addio organizzando un’asta? Il procuratore del giocatore Giuseppe Bozzo e la società viola hanno iniziato a discutere. Corvino ha parlato al 10 gigliato della Fiorentina che potrebbe fondarsi su lui, Chiesa e Babacar. Poi, con la garanzia di un contratto top, e magari con la fascia di capitano, accanto a Pioli che stravede per lui. L’altra opzione è l’addio alla squadra viola. Così riporta il Corriere dello Sport.