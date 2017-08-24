Corvino lavora alla cessione di Ante Rebic all’Huddersfield. La richiesta della Fiorentina è di 4 milioni

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino è a Milano dove lavora per le cessioni. Per Schetino possibile prestito

Corvino è tornato da Milano e sta lavorando alle uscite. Fra queste è ben avviato il passaggio di Rebic all’Huddersfield, squadra neopromossa in Premier e sorprendentemente al secondo posto dopo le due vittorie contro il Crystal Palace e il Newcastle. La richiesta viola è di 4 milioni, si sta trattando su questa cifra. Più complicata sembra la cessione di Mati Fernandez, che nonostante l’avvio verso lo svincolo potrebbe tornare in Cile. Infine Schetino: per lui due richieste di prestito.

La Nazione