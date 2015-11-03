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Notizie Huddersfield Fiorentina

Corvino lavora alla cessione di Ante Rebic all’Huddersfield. La richiesta della Fiorentina è di 4 milioni

24 agosto 2017 11:12

Gazzetta, Rebic dice addio alla Fiorentina, vicino il suo passaggio all’Huddersfield in Premier League

23 agosto 2017 12:31

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