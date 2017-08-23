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Gazzetta, Rebic dice addio alla Fiorentina, vicino il suo passaggio all’Huddersfield in Premier League

Altra cessione in vista in casa viola, Ante Rebic vicino a volare in Inghilterra. Operazione ai dettagli secondo La Gazzetta dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2017 12:31
Gazzetta, Rebic dice addio alla Fiorentina, vicino il suo passaggio all’Huddersfield in Premier League - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Se il mercato in entrata della Fiorentina potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) chiuso, lo stesso non si può dire per quello in uscita. Chi è destinato a lasciare Firenze è Ante Rebic che non è riuscito a mettersi in mostra durante la preparazione estiva. Il croato è vicino all’Huddersfield, squadra inglese tornata in Premier League dopo 45 anni.
La Gazzetta dello Sport

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