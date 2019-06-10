CORVINO E LA FIORENTINA FINALMENTE SI SEPARANO, COMMISSO LO HA COMUNICATO AL DIRETTORE. I DETTAGLI

di Flavio Ognissanti Dopo l'incontro di questo pomeriggio a Firenze tra Rocco Commisso e Pantaleo Corvino si è arrivati finalmente alla separazione. Il direttore generale salentino, uno dei maggiori r...

di Flavio Ognissanti

Dopo l'incontro di questo pomeriggio a Firenze tra Rocco Commisso e Pantaleo Corvino si è arrivati finalmente alla separazione. Il direttore generale salentino, uno dei maggiori responsabili del fallimento tecnico degli ultimi tre anni, sarà lasciato libero, probabilmente con una buonuscita rispetto al sul attuale contratto che scade il prossimo giugno. La decisione è stata presa dal nuovo patron viola e dal suo braccio destro Joe Barone. Nel lungo incontro di questo pomeriggio Corvino aveva dato la sua disponibilità alla permanenza a Firenze, Commisso ha ringraziato ma ha spiegato che ha altro in mente per la sua nuova Fiorentina.