Corvino: "Alzeremo il monte ingaggi a 50 milioni, i Della Valle amano Firenze. Ecco le mie verità"

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato alla Nazione, queste le sue parole:"Tanti protagonisti del vecchio ciclo volevano andare via, qualcuno ce lo ha detto con lealtà, qua...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato alla Nazione, queste le sue parole:

"Tanti protagonisti del vecchio ciclo volevano andare via, qualcuno ce lo ha detto con lealtà, qualcuno meno. Abbiamo reso più italiana la Fiorentina e abbassato l'età media. È presto per giudicare giocatori che ancora non si sono visti. Su 75 milioni spesi, 20 sono stati per giovani promesse e questo vuol dire guardare al futuro.

Monte ingaggi? Abbiamo ridotto il monte ingaggi a 36 milioni per fare equilibrio dopo la sofferenza. Ma questo ormai fa parte del passato, da oggi in poi ripartiremo e avremo un monte ingaggi da 50 milioni

Della Valle? Noi li sentiamo vicini, sono una proprietà presente. Assicuro che il loro amore per Firenze è rimasto lo stesso, non hanno intenzione di passare la mano. Se c'è stata amarezza, questa non riguarda i tifosi che hanno sempre dimostrato di amare la squadra standole vicino. La vera forza del calcio è l'unione tra tifosi e proprietà. Tutto passa ma la società resta. Vorrei lo capisse chi critica sempre tutti i giorni.

Critiche a Pioli? Il passato parla per lui. Non è stato favorito dai tempi di mercato e qui ci prendiamo le nostre responsabilità ma fino alla partita contro la Roma eravamo al settimo posto dopo una rivoluzione totale. Abbiamo bisogno di tempo.

Troppi 8 milioni per Vitor Hugo? Noi lo consideriamo un giocatore di alto livello. Così come Milenkovic. Che hanno avuto la sfortuna di avere davanti Pezzella..

Pezzella lo riscattiamo a giugno. Badelj è un ragazzo straordinario che quest'estate ci ha chiesto di rimanere. Lui sa che vorremmo restasse, aspettiamo che ci dica lui quando metterci a parlare.

Terzini? Mi prendo la responsabilità anche se guardate le altre squadre vedere che c'è carenza nel ruolo. Tutto è migliorabile, a gennaio proveremo a risolvere questo problema anche se per esperienza so che gennaio non sempre da le soluzioni giuste.

Astori? Adesso ci sono altre priorità. Il vecchio accordo non è ancora vicino alla scadenza. Babacar? Valutiamo le prestazioni di tutti, vogliamo ricostruire e capire chi si merita la riconferma."

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