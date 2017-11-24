Arriveranno top player, Corvino ammette errori. Il flop viola arriva da Tod's. La richiesta di Pioli
Pantaleo Corvino finalmente ha parlato, le sue parole arriveranno domani in esclusiva alla Nazione ma emergono le prime informazioni sui concetti del direttore generale della Fiorentina:1) I Della Val...
Pantaleo Corvino finalmente ha parlato, le sue parole arriveranno domani in esclusiva alla Nazione ma emergono le prime informazioni sui concetti del direttore generale della Fiorentina:
1) I Della Valle sono presenti nelle dinamiche della Fiorentina
2) È vero, sono stati commessi degli errori sul mercato
3) Arriveranno dei giocatori di spessore, il monte ingaggi non sarà tenuto così basso.
4) I terzini sono un problema, ingaggiare terzini di livello, secondo Corvino, non è facile.
Partiamo dalla fine, già che il direttore generale viola abbia ammesso che ci sia un problema terzini alla Fiorentina è un passo avanti. L'ammettere che sono stati commessi degli errori sul mercato é un ulteriore passo avanti (l'esempio lampante é Vitor Hugo pagato 8 milioni e lasciato sempre in panchina)
Ma l'aspetto più importante è quello relativo al monte ingaggi della rosa. Avere un monte ingaggi più basso di Torino e Sampdoria ad esempio è un dato preoccupante. Soprattutto perchè poi il campo dimostra ampiamente questa mediocrità generale.
La Fiorentina può crescere tecnicamente e tatticamente con l'acquisto di 2/3 giocatori di alto livello. Non è tutto da buttare, anzi. Giocatori come Pezzella, Simeone, Veretout sono ottimi colpi e sono la base, insieme con Chiesa, Astori, Sportiello e anche Saponara da cui ripartire. Sapere che Corvino abbia fatto intendere che il monte ingaggi sarà alzato per facilitare l'acquisto di grandi giocatori è un aspetto assolutamente positivo.
Molti si chiedono come mai sia stato tenuto un profilo molto basso quest'estate in casa viola. Dal monte ingaggi cosi basso ai 40 milioni risparmiati e tenuti in cassa dalle cessioni. La risposta sta nel bilancio e nelle vendite Tod's. L'azienda più importante dei Della Valle negli ultimi anni sta perdendo tanto, troppo. E la famiglia marchigiana non vuole rischiare niente per colpa del calcio e della Fiorentina. D'altronde Andrea Della Valle lo disse qualche anno fa: "Non vogliamo fare la fine di Cecchi Gori..."
Per la svolta vera si aspetta lo stadio nuovo, ma questo non è un mistero. Adesso seguire l'esempio di Napoli o Lazio (che sono in autofinanziamento costante) non sarebbe male. Basta solo spendere bene i soldi che si hanno...
Intanto gennaio si avvicina e Pioli ha chiesto soprattutto un centrocampista capace di giocare al posto di Badelj, si valutano profili e nessuno di quelli fino ad ora usciti sono i nomi giusti. Bocciati i viola Sanchez e Cristoforo.
Flavio Ognissanti