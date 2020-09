CorSport, stasera Pulgar ancora out. Pezzella in dubbio. Ballottaggio Bonaventura-Duncan. In avanti…

Pezzella sì o no? Una settimana dopo il dubbio si ripresenta perchè il difensore risente ancora dei postumi dell’infortunio subito contro la Reggiana in amichevole. Pulgar non c’è nemmeno nei convocati. Se Pezzella non ce la fa via libera a Ceccherini. Ballottaggio Bonaventura-Duncan e il centravanti. Per ora l’ex Milan sembra in vantaggio.In avanti si va verso un Kouame-bis con Ribery. Ma lo stesso nessuna meraviglia se la spunta Vlahovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.

