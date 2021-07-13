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CorSport, Milenkovic, per l'addio serve l'offerta giusta. Vlahovic? Si attendono sviluppi sul rinnovo

Milenkovic-Vlahovic, due situazioni da risolvere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 09:12
CorSport, Milenkovic, per l'addio serve l'offerta giusta. Vlahovic? Si attendono sviluppi sul rinnovo - September 12, 2020, Florence, Italy: Florence, Italy, , 12 Sep 2020, Nikola Milenkovic Fiorentina during Fiorentina vs Reggiana - Soccer Test Match - Credit: LM/ Soccer Test Match - Fiorentina vs Reggiana, Florence, Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxO
September 12, 2020, Florence, Italy: Florence, Italy, , 12 Sep 2020, Nikola Milenkovic Fiorentina during Fiorentina vs Reggiana - Soccer Test Match - Credit: LM/ Soccer Test Match - Fiorentina vs Reggiana, Florence, Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxO
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Italiano ci metterà tutto quello che ha, ma la realizzazione del progetto dipenderà in larghissima parte dai giocatori, dalla loro voglia di recepire le idee e trasformarle in fatti. Dipenderà da Vlahovic con cui l'allenatore nato in Germania ha scambiato una bella stretta di mano, una specie di patto silenzioso per l'immediato futuro in attesa di sviluppi sul rinnovo. Da Milenkovic, che un po' tutti in Europa vorrebbero e che però senza un'adeguata contropartita economica è sempre a Firenze a dispetto dell'unico anno rimettente sul contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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