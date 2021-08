CorSport, Milenkovic, la Juve ci ha provato ma andrà al West Ham: ballano ancora 2-3 milioni

I diciassette milioni non sono ancora arrivati per Milenkovic ed è la ragione per cui non è ancora un calciatore del West Ham, sempre fatto salvo inserimenti repentini e in extremis di altri club (la Juventus ci ha provato ad esempio). Manca poco. Quanto balla? Due-tre milioni. Da inserire nella maniera migliore per arrivare alla cifra che soddisfi la Fiorentina. Non una distanza incolmabile, trattativa in dirittura tra oggi e domani. Lo scrive il Corriere dello Sport.

