CorSport, Vlahovic, la Fiorentina vuole blindarlo entro Ferragosto: il nodo resta la clausola, c’è distanza

Esiste solo un modo per far saltare il piano che ha in mente la Fiorentina per Dusan Vlahovic: l’offerta economica fuori da ogni logica. Quattro anni (o anche quattro più uno) sul nuovo contratto a tre milioni a stagione più bonus legati ai gol, accordo di massima sulla clausola rescissoria che non è ancora totale per la difformità sulla cifra. E su quella stanno lavorando le parti. Settanta-ottanta milioni la Fiorentina, quaranta-cinquanta l’agente di Vlahovic, Darko Ristic. Gli uomini di Commisso non transigono sulla data dell’inizio della clausola: giugno 2022. Fermo restando che Ferragosto è il limite invalicabile che si è data la stessa Fiorentina come ulteriore forma di garanzia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

