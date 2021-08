CorSport, Amrabat è tornato a Firenze: lavorerà da subito senza fare nessuna quarantena

Sofyan Amrabat è rientrato a Firenze. Lavorerà fin da subito perchè proviene dall’Olanda e quindi non dovrà sottoporsi ad alcuna quarantena preventiva, né stare in bolla. Avrà una tabella preparata appositamente per lui dallo staff medico viola e così proseguirà il percorso riabilitativo. Per rivederlo in campo insieme al resto del gruppo servirà tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, LA FIORENTINA VUOLE BLINDARE VLAHOVIC MA SONDA SCAMACCA IN CASO DI ADDIO DEL SERBO