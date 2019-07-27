CorSport, il nuovo ostacolo di Simeone si chiama Vlahovic. La sua conferma potrebbe essersi complicata...

Secondo Il Corriere dello Sport, dopo aver avuto lo scorso anno ad un certo punto l'ostacolo Muriel, Simeone nonostante la fiducia della società si trova di nuovo ostacolato. Sulla sua strada ora c'è...

Secondo Il Corriere dello Sport, dopo aver avuto lo scorso anno ad un certo punto l'ostacolo Muriel, Simeone nonostante la fiducia della società si trova di nuovo ostacolato. Sulla sua strada ora c'è l'emergente e prorompente Dusan Vlahovic. Il ds Pradè evidentemente in accordo con Montella, pochi giorni fa elogiava le qualità del Cholito e ribadiva l'intenzione di puntare su di lui, forse anche per le difficoltà del mercato. Oltre ai dati statistici sulle sue partite il vero giudice è il campo. Simeone ha giocato titolare nella partita d'esordio all'ICC contro il Chivas segnando la prima rete ufficiale per poi dover lasciar posto contro l'Arsenal ed il Benfica a Vlahovic. Sa che dovrà farsi trovare pronto alle prossime occasioni che gli saranno concesse dal mister, la sua conferma si è forse complicata ma molto o quasi tutto dipende da lui.