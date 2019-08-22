CorSport, il colpo grosso in casa viola potrebbe essere Berardi. L'offerta è di 32 milioni. La formula...
Secondo Il Corriere dello Sport il colpo grosso in casa viola potrebbe chiamarsi Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo sembra essere la prima scelta di Montella. La Fiorentina è pronta a presentare...
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 12:08
Secondo Il Corriere dello Sport il colpo grosso in casa viola potrebbe chiamarsi Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo sembra essere la prima scelta di Montella. La Fiorentina è pronta a presentare un'offerta di circa 32 milioni con una trattativa in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le sensazioni sono positive, Berardi vuole i viola.