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CorSport, il colpo grosso in casa viola potrebbe essere Berardi. L'offerta è di 32 milioni. La formula...

Secondo Il Corriere dello Sport il colpo grosso in casa viola potrebbe chiamarsi Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo sembra essere la prima scelta di Montella. La Fiorentina è pronta a presentare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2019 12:08
CorSport, il colpo grosso in casa viola potrebbe essere Berardi. L'offerta è di 32 milioni. La formula... -
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Secondo Il Corriere dello Sport il colpo grosso in casa viola potrebbe chiamarsi Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo sembra essere la prima scelta di Montella. La Fiorentina è pronta a presentare un'offerta di circa 32 milioni con una trattativa in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le sensazioni sono positive, Berardi vuole i viola.

 

 

 

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