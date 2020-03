Bonaventura, centrocampista offensivo è in scadenza con il Milan e non ha trovato l’accordo per il rinnovo, che sembra molto difficile. Raiola, il suo procuratore, ha detto che non è contento e lo ha offerto a Petrachi. Se ne riparlerà più avanti. La Roma è una delle soluzioni preferite dal giocatore. Bonaventura ha superato i problemi al ginocchio e ora si sente pronto, a 30 anni vuole essere ancora protagonista. Del gradimento alla Roma ne avrebbe parlato con alcuni compagni. Anche la Fiorentina ha fatto un sondaggio per il giocatore. Bonaventura può ricoprire più ruoli, può giocare a centrocampo, da trequartista e da attaccante esterno a sinistra. Lo riporta Il Corriere dello Sport.