A Forte dei Marmi, in Versilia, c’è stato un incontro tra Joe Barone, Daniele Pradè e Luciano Spalletti in un dei ristoranti più noti. Un incontro casuale, tutti e tre hanno deciso di cenare nello stesso locale. Il nome di Spalletti torna per la panchina della Fiorentina, un sogno difficile da far divenire realtà. Nel mirino di Barone-Pradè c’è Juric, Emery, Kovac o De Rossi. Lo scrive il Corriere dello Sport – Stadio.