Corsa per la Champions, Allegri ha paura della Fiorentina: “Hanno il calendario migliore di tutti”

Alla vigilia della partita di campionato, Massimiliano Allegri ha parlato anche della Fiorentina per la cosa al quarto posto, queste le sue parole registrate da TMW:

“Sarebbe stato bello andare avanti anche in Champions. Ma facciamo un passo alla volta, pensiamo al Bologna e al campionato. Ci sono sei partite di cui le ultime due sono con squadre dietro di noi. La Fiorentina ha il calendario migliore rispetto a chi è dietro di noi, bisogna fare attenzione e secondo me servono ancora 10 punti, minimo, per andare in Champions. Alla Coppa Italia penseremo da dopodomani”.

