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Corriere Torino, con Pjaca a Firenze la Juve potrà avere un’opzione per Chiesa o Milenkovic

Secondo quanto riportato da Il Corriere Di Torino nell’edizione odierna, con l’arrivo di Pjaca a Firenze in prestito oneroso (2mln) e diritto di riscatto a 20mln, ed un’eventuale controriscatto a 26ml...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 09:54
Corriere Torino, con Pjaca a Firenze la Juve potrà avere un’opzione per Chiesa o Milenkovic - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Di Torino nell’edizione odierna, con l’arrivo di Pjaca a Firenze in prestito oneroso (2mln) e diritto di riscatto a 20mln, ed un’eventuale controriscatto a 26mln, porta la Juventus, secondo il quotidiano, ad avere un’opzione o per Chiesa o per Milenkovic.

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