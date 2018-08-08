Corriere Torino, con Pjaca a Firenze la Juve potrà avere un’opzione per Chiesa o Milenkovic
Secondo quanto riportato da Il Corriere Di Torino nell’edizione odierna, con l’arrivo di Pjaca a Firenze in prestito oneroso (2mln) e diritto di riscatto a 20mln, ed un’eventuale controriscatto a 26ml...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 09:54
Secondo quanto riportato da Il Corriere Di Torino nell’edizione odierna, con l’arrivo di Pjaca a Firenze in prestito oneroso (2mln) e diritto di riscatto a 20mln, ed un’eventuale controriscatto a 26mln, porta la Juventus, secondo il quotidiano, ad avere un’opzione o per Chiesa o per Milenkovic.