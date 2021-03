Chiesa è arrivato in estate dalla Fiorentina con una formula fantasiosa, di prestito biennale con diritto di riscatto che è praticamente un obbligo e per un costo complessivo totale che può aggiustare i 60 milioni bonus compresi. In tanti avevano storto il naso per la sua valutazione. Oggi nessuno lo fa più perchè Chiesa ha già segnato 12 gol in 35 partite in tutte le competizioni. Lo riporta il Corriere di Torino.

LEGGI ANCHE, HAMRIN: “VLAHOVIC SIA DECISIVO OGNI PARTITA. SALVEZZA? SARÀ UNA LOTTA FINO ALL’ULTIMO”