Corriere Fiorentino: “Tre trasferte per la Fiorentina ma zero alibi. Resterà la fatica”

Per i viola infatti, tra Conference League e campionato, sono in programma tre trasferte consecutive e tutte, tra l’altro, non esattamente agevoli dal punto di vista logistico. E se è vero che dopo la batosta rimediata a San Siro con l’Inter Italiano ha voluto spazzar via ogni possibile alibi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, “CARO GASP, IN VERITÀ NON HAI ANCORA SUPERATO IL 3-3 DI GENOA-FIORENTINA” E FREY APPLAUDE: “ESATTO”