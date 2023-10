Corriere Fiorentino: “Toglietegli tutto ad Italiano ma non Nico Gonzalez. È lui la fonte di gol”

Toglietegli tutto a Italiano, ma non il suo Nico. Del resto, è lui stesso a dirlo. «Quando è a disposizione va fatto giocare», disse Italiano dopo la partita col Frosinone. Una gara per la quale Gonzalez aveva recuperato a tempo di record dall’infortunio rimediato a Genk eppure, nonostante non fosse al 100%, anche il quel caso il mister non ne fece a meno. Risultato? Lo stesso che si è visto e rivisto più volte in questo avvio di stagione: gol. lo scrive il Corriere Fiorentino.

