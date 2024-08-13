Corriere Fiorentino svela: "Commisso blocca la cessione Nico? La Fiorentina teme di perdere Gudmundsson"

All'improvviso è sceso in campo Commisso

E all'improvviso scende in campo Rocco Commisso. Sì, perché nella giornata di ieri è arrivata la comunicazione ai dirigenti della Fiorentina: Nico Gonzalez non si vende. Infatti, la cessione di Nico Gonzalez non è mai stata messa in dubbio, anzi. Era tutto una questione di prezzo. E le voci sul prestito bianconero per l'argentino non sono piaciute a Commisso. Attenzione all'Atalanta, che potrebbe tornare in corsa con la cessione di Koopmeiners. Inoltre, da Genova si parla di un possibile rinnovo offerto a Gudmundsson e che quindi la pista Fiorentina sia sempre più congelata. Da questa situazione, più che da Nico Gonzalez, è scaturito l'intervento di Commisso. La Fiorentina teme di perdere Gudmundsson e quindi, non si vuole privare dell'argentino.Poi però, toccherà ai dirigenti viola e Palladino gestire una situazione non facile, visto che il numero 10 viola vorrebbe lasciare Firenze in questa sessione di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.