Corriere fiorentino, Spalletti e Corvino, la verità di un incontro non programmato ma casuale

Un incontro che ha fatto scalpore. Tutta la verità su Spalletti e Corvino ieri a Firenze secondo il Corriere fiorentino

Incontro tra Pantaleo Corvino e Luciano Spalletti, questo è ciò che riporta il Corriere Fiorentino:

Chi li ha visti, in un noto ristorante sul Lungarno, sul momento si è stropicciato gli occhi. In realtà, Pantaleo Corvino e Luciano Spalletti, si sono incontrati solo incidentalmente e il nome dell’attuale tecnico della Roma, seppure affascinante, non rientrerebbe nel pool dei candidati del dg della Fiorentina. Nella giornata dedicata alla Festa della Liberazione, infatti, Corvino ha incontrato a pranzo il procuratore Antonio Caliendo, ritrovandosi a qualche tavolo di vicinanza dall’allenatore di Certaldo. Dal canto suo invece, di rientro dalla vittoriosa trasferta di Pescara, Spalletti si è concesso un pranzo fiorentino in compagnia della famiglia e, dopo aver visto Corvino a tavola, si è ovviamente soffermato a salutarlo. Scatenando così una ridda di indiscrezioni sul suo futuro: la voce di Luciano Spalletti (tifosissimo della Fiorentina) sulla panchina viola non è certo nuova, ma resta praticamente impercorribile per colpa di un ingaggio (3 milioni netti l’anno fino al giugno 2018) fuori dai budget viola. Corvino tra l’altro pare ormai aver ristretto il cerchio a due soli nomi: il favorito Eusebio Di Francesco e Stefano Pioli.