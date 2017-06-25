Corriere Fiorentino, sarà Politano del Sassuolo il dopo Bernardeschi alla Fiorentina

Secondo il quotidiano Corvino ha già avviato i contatti con gli agenti del calciatore, massima disponibilità al trasferimento a Firenze

Secondo il Corriere Fiorentino sarà Politano il dopo Bernardeschi. Oltre a Kalinic e Borja Valero, Corvino attende novità per Bernardeschi con l’ad della Juventus Beppe Marotta che studia tempi e modi per la zampata decisiva. Per sostituirlo i viola puntano tutto sull’esterno del Sassuolo Matteo Politano: Corvino ha avviato i primi contatti, ricevendo la disponibilità di massima degli agenti del calciatore.