Corriere Fiorentino, Sabiri-Fiorentina? A 4 milioni si può chiudere ma arriverebbe a giugno 

Ancora 48 ore per trovare l’occasione, due giorni nei quali la maggior parte dei tifosi continuerà a sperare nell’arrivo di una punta. Cominciano oggi le ultime ore di trattative invernali, fino a domani alle 20 c’è ancora tempo per acquisti last-minute o per concretizzare colloqui già avvenuti. Si tratta di capire se la Fiorentina deciderà di essere protagonista di un ultimo colpo, anche da rimandare all’estate, o semplice spettatrice.

Ulteriori contatti potrebbero ripartire già da oggi, visto anche il bisogno di liquidità della Sampdoria (che per 4 milioni potrebbe dire si), e potrebbero pure preludere a cambiamenti futuri sulla trequarti visto qualche rinnovo sospeso come nel caso di Saponara. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, IL DISCORSO DI BIRAGHI