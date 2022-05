Corriere Fiorentino: rinnovo Milenkovic? Solo in caso di Europa, Juventus su di lui

Nikola Milenkovic è uno dei difensori più apprezzati da Allegri ma non è un mistero e la sua situazione contrattuale per una società che dovrà sostituire Chiellini lo rende particolarmente appetibile. La situazione ormai è nota. Il contratto firmato l’estate scorsa scadrà nel 2023 e solo una qualificazione europea potrebbe far aprire qualche spiraglio per un ulteriore prolungamento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

