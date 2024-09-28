Corriere Fiorentino: “Quale futuro per Parisi? Palladino lo vede meno di Italiano”

Nonostante i 10 milioni spesi per il suo cartellino, Parisi non trova spazio

Che ne sarà di Fabiano Parisi? Alla vigilia della partita con l'Empoli sono 14 mesi di Fiorentina, con più bassi che alti e una fiducia decisamente altalenante. Uno dei profili più in crescita degli ultimi anni si è arenato una volta approdato in viola, visto che le premesse sembravano davvero essere altre. Proprio con gli azzurri il suo approccio alla Serie A era stato dirompente tanto da fruttargli la chiamata in Nazionale nel 2022.

Ma in maglia gigliata Parisi non è riuscito a confermarsi dopo i 10 milioni più bonus spesi: 64 convocazioni si sono tradotte in sole 37 presenze, di cui 23 da titolare e ben 27 per tutta la gara in panchina. Lo scorso anno chiuse al sedicesimo posto per minuti giocati, ora è quattordicesimo. A non aiutarlo, certamente, è anche la forte competizione interna con Biraghi: in più c'è anche l'adattabilità richiestagli, visto che con lo stop di Dodo l'anno scorso ha dovuto giocare anche a destra cinque volte. Se con Italiano i numeri sono chiari, con Palladino le cose non sono svoltate. L'arrivo di Gosens ha ulteriormente chiuso le chances del campano, relegandolo a possibile terza scelta: con l'ex Union Berlino in rosa, Parisi non ha più visto il campo rimanendo in panchina contro Monza, Atalanta e Lazio. Per lui la Conference potrebbe essere una chance. E chissa che a gennaio non si possa fare un ragionamento comune guardando al punto della situazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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