Corriere Fiorentino: “Quale futuro per Castrovilli? Riapertura per il rinnovo ma lui è scosso, tifoseria contro”

Scrive il Corriere Fiorentino, non è la prima volta che il Bournemouth non fa un acquisto alle visite mediche, Gaetano Castrovilli torna alla Fiorentina, tra 11 mesi scade il suo contratto, difficilmente verrà ceduto, può riaprirsi la pista rinnovo ma il giocatore deve fare un passo indietro nelle richieste. Sicuramente il calciatore va recuperato anche dal punto di vista psicologico, chi l’ha accompagnato in Inghilterra l’ha visto con il morale a terra.Neanche dopo l’infortunio al ginocchio dell’aprile del 2022. E come se non bastasse, gran parte della tifoseria gli rinfaccia il tira e molla sul rinnovo antecedente all’accordo sfumato con il Bournemouth.

LEGGI ANCHE, DALL’INGHILTERRA FANNO SAPERE: “CASTROVILLI NON VALE 12 MILIONI CON UN GINOCCHIO IN QUESTE CONDIZIONI”