Corriere Fiorentino: “Pradè aspetta Nico al Viola Park. Se va via il sostituto è Gudmundsson”

Lunedì giorno caldo per la Fiorentina

Lunedì sarà un giorno molto caldo per la Fiorentina e non solo per il clima. Nico Gonzalez è atteso al Viola Park dove incontrerà il direttore sportivo Pradè. Pronto un faccia a faccia intenso per capire le sorti dell'argentino.

La Fiorentina valuta Nico intorno ai 35-40 milioni di euro e servirà una cifra vicina per cederlo, ma prima Pradè vuole capire bene le volontà dell'argentino. Intanto, la Fiorentina ha individuato il sostituto: Albert Gudmudsson. È lui l’uomo che i viola hanno individuato per riempire il vuoto che verrebbe lasciato da Gonzalez e per questo, dopo la telenovela di gennaio, hanno già riavviato i contatti con i procuratori dell’islandese: si parla di prestito con obbligo di riscatto di 20-25 milioni, con il benestare del giocatore. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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