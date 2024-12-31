Corriere Fiorentino: “Parisi vuole giocare di più, Milan e Como interessati. La Fiorentina chiede 10 milioni”

La Fiorentina ora deve capire che cosa fare con Parisi

Juventus-Fiorentina è stato il rilancio di Fabiano Parisi nelle gerarchie della squadra di Raffaele Palladino. Le condizioni fisiche non ottimali di Robin Gosens hanno lasciato spazio all'ex Empoli. Come però non succedeva da tempo, Parisi ha saputo sfruttare l'occasione.

Insomma, un messaggio chiaro alla Fiorentina che adesso deve capire cosa fare con l'ex Empoli. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Como, ma anche del Milan. Pradè chiede 10 milioni per farlo partire, la stessa cifra investita per portarlo a Firenze. Adesso ci sarà da capire se il giocatore vorrà cambiare aria o giocarsi le sue carte ancora per un po' di tempo alla Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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