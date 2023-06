Corriere Fiorentino: “Ossessione Berardi per Italiano, il mister si muoverà in prima persona?”

Vincenzo Italiano, scrive il Corriere Fiorentino, ha deciso di provarci ancora e nei primi confronti di mercato con la dirigenza è ripartito dalla stessa richiesta di gennaio 2022 ovvero Domenico Berardi, è una vera ossessione per il mister viola. Un anno e mezzo fa il Sassuolo chiuse la porta in faccia all’offerta da 15 milioni avanzata dalla Fiorentina ma ora il prezzo è calato e 20 potrebbero bastare. Sempre tanti visto che la viola è ferma a 12/13 milioni. Resta da battere la Lazio, forte concorrente ma Italiano potrebbe scendere in campo chiamandolo

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DEL FRATELLO DI AMRABAT