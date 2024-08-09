Corriere Fiorentino: "Niente contropartite, la Juve per Nico offre 30 milioni più bonus"

L'offerta della Juve si avvicina alla richiesta della Fiorentina

Mercoledì la partenza di Retegui direzione Bergamo aveva fatto subire dei campanelli d'allarme in casa viola. Ma già nella giornata di ieri la trattativa è tornata sui binari prestabiliti. Gudmundsson vuole Firenze, e la volontà nel calcio di oggi è decisiva. L'affare potrà andare presto in porto, e di conseguenza Nico Gonzalez vede la Juventus sempre più vicina. I bianconeri si sono convinti a togliere le contropartite e ad offrire 30 milioni più bonus, cifra vicine alle richieste viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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