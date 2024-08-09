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Corriere Fiorentino: "Niente contropartite, la Juve per Nico offre 30 milioni più bonus"

L'offerta della Juve si avvicina alla richiesta della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2024 08:25
Corriere Fiorentino: "Niente contropartite, la Juve per Nico offre 30 milioni più bonus" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Mercoledì la partenza di Retegui direzione Bergamo aveva fatto subire dei campanelli d'allarme in casa viola. Ma già nella giornata di ieri la trattativa è tornata sui binari prestabiliti. Gudmundsson vuole Firenze, e la volontà nel calcio di oggi è decisiva. L'affare potrà andare presto in porto, e di conseguenza Nico Gonzalez vede la Juventus sempre più vicina. I bianconeri si sono convinti a togliere le contropartite e ad offrire 30 milioni più bonus, cifra vicine alle richieste viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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