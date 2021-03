Corriere Fiorentino, Milenkovic andrà via, Vlahovic, rinnovo difficile: va scongiurato un nuovo caso Chiesa

Il nodo per la Fiorentina non sta tanto nel mordersi le mani per quello che è stato, ma cercare di evitare che si ripeta. E ogni riferimento a Milenkovic, Vlahovic e Castrovilli non è puramente casuale. Per il bomber serbo è in corso una (difficilissima) trattativa per il rinnovo del contratto, e su di lui si sono già fiondati club come Roma e Borussia Dortmund. Squadre ricche ma che, soprattutto, offrono ambizioni e palcoscenici europei. Perchè non è solo una questione di soldi. Conta soprattutto il percorso che si offre. E una perennemente Fiorentina in lotta per non retrocedere certo non può sperare di trattenere i suoi gioielli. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

