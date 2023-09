Corriere Fiorentino, Kouamé vicino al rinnovo, idea fino al 2027 con opzione per un altro anno 

Scrive il Corriere Fiorentino, Christian Kouamé, anche lui è vicino al rinnovo. Un rapporto fortissimo (con Italiano, ndr) e che presto, anche per lui, sfocerà nel rinnovo di contratto. Il suo accordo attuale scade nel giugno prossimo, ma i contatti tra il suo agente e la società vanno avanti spediti verso l’intesa per un prolungamento fino al 2027, magari con opzione anche per il 2028. Presente, e futuro. Ripartendo da Nico, e da chi come lui ha dimostrato di avere il viola dentro.

