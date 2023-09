Corriere Fiorentino: “Kouamé la carta di Italiano dalla panchina: per qualcuno Italiano fa fatica a leggere le gare”

Kouame ha trovato il 3-2. L’ennesima rete, dopo il primato in serie A della passata stagione, pescata dalla panchina. E pensare che, per qualcuno, Italiano ha difficoltà a leggere le gare. Basta prendere quella di ieri, per convincersi del contrario. Iniziata malissimo, e finita con la consapevolezza di esser davanti ad una squadra ancora imperfetta e con diversi limiti ma capace, come già successo nel recente passato, di superarli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

