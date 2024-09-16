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Corriere Fiorentino: “Kean uno degli acquisti più riusciti. Colpani deludente fa rimpiangere Gudmundsson”

Kean è in forma, un'altra prova positiva ieri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2024 09:00
Corriere Fiorentino: “Kean uno degli acquisti più riusciti. Colpani deludente fa rimpiangere Gudmundsson” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Kean ha offerto un'altra prova positiva, combattivo e in forma, segnando il suo quinto gol stagionale e sfiorando la doppietta. È uno degli acquisti più riusciti. Ottima anche la prestazione di Gosens, dinamico e presente in fase offensiva. Deludente invece Colpani, poco incisivo nel collegare centrocampo e attacco, facendo rimpiangere Gudmundsson.

Anche i subentrati, come Sottil e Ikoné, sono stati inefficaci e svogliati nel pressing. Palladino incassa la quarta sconfitta su quattro contro Gasperini, ma il problema più grande rimane la fragilità della squadra, che rischia di perdere molte partite a causa di una difesa poco solida. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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