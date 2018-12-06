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Corriere fiorentino, il retroscena Berardi. La Fiorentina aveva offerto 15 milioni più Sottil

Questo quello che scrive questa mattina il Corriere fiorentino svelando il retroscena dell'offerta estiva per Berardi:"Pare che in quelle settimane anche Corvino (che ci aveva provato l’anno prima) ab...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 12:15
Corriere fiorentino, il retroscena Berardi. La Fiorentina aveva offerto 15 milioni più Sottil -
Rassegna Stampa
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Questo quello che scrive questa mattina il Corriere fiorentino svelando il retroscena dell'offerta estiva per Berardi:

"Pare che in quelle settimane anche Corvino (che ci aveva provato l’anno prima) abbia fatto più di un tentativo per portarlo a Firenze. La trattativa per Pjaca non decollava, e al dg l’idea di unire i due«gemelli» stuzzicava parecchio: 15 milioni più Sottil e un altro giovane. Questa (nonostante la società abbia sempre smentito) la proposta (rifiutata) presentata al Sassuolo."

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