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Corriere Fiorentino, e adesso si faranno valutazioni su chi resta e chi va. Della Valle e Corvino dovranno...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino sarà complicato difendere a spada tratta un gruppo di uomini che, nonostante l'ottavo posto, ha dimostrato delle qualità. Nemme...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2018 09:22
Corriere Fiorentino, e adesso si faranno valutazioni su chi resta e chi va. Della Valle e Corvino dovranno... -
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Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino sarà complicato difendere a spada tratta un gruppo di uomini che, nonostante l'ottavo posto, ha dimostrato delle qualità. Nemmeno 24 ore dopo la fine del campionato sono cominciati gli assalti da parte delle altre società per i giocatori gigliati.

Corvino, Della Valle, Antognoni e Pioli dovranno presto incontrarsi per decidere la linea da adottare sul mercato e se giocatori come: Badelj, Pezzella,  Veretout, Chiesa, Milenkovic, Simeone, Laurini, Benassi, Saponara, Dabo, Biraghi e forse anche Sportiello dovranno rimanere a Firenze. Discorso diverso per chi ha giocato e/o inciso meno come: Maxi Olivera, Cristoforo, Dragowski, Eysseric, Gil Dias, Falcinelli e Thereau. Chi resta e chi va?

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