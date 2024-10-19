Corriere Fiorentino: “Dodò è uno dei fedelissimi di Palladino, sempre titolare. Così ha relegato Kayode in panchina”

Dodò contro il Milan è stato tra i migliori in campo

Dodò si conferma una delle migliori notizie per la Fiorentina, soprattutto in vista del secondo tour de force della stagione. Sempre titolare nelle prime sette giornate di campionato e decisivo anche in Conference League, il brasiliano è un punto fermo per l'allenatore Palladino, che gli ha dato fiducia incondizionata a discapito di Kayode. Da quando è arrivato nell'estate del 2023, Dodò ha collezionato 78 presenze con la maglia viola, nonostante un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro che lo ha tenuto fuori per 122 giorni. Dopo l'operazione, Dodò ha recuperato rapidamente, tanto che lo staff tecnico ha dovuto invitarlo a procedere con cautela. Ora è uno dei fedelissimi di Palladino e sarà protagonista nella ripartenza della Fiorentina, a partire dalla trasferta contro il Lecce. Recentemente Dodò è stato uno dei migliori in campo contro il Milan, procurandosi anche un rigore e mostrando il suo valore, che rimane elevato nonostante le difficoltà fisiche affrontate. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/dodo-sto-molto-bene-lobiettivo-e-vincere-un-trofeo-con-la-fiorentina-e-giocare-nella-selecao/273056/